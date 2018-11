Feest aan Zee voorbeeld voor de toekomst

DEN HAAG - De culturele instellingen in de regio Haaglanden gaan in de toekomst nog nauwer samenwerken. Dat betekent in de praktijk onder meer dat er nog meer grote evenementen bijkomen als Feest aan Zee. De instellingen willen zich onder de noemer Festival aan Zee vaker gezamenlijk gaan presenteren. De bedoeling is dat ze zo een breder publiek gaan trekken, talent beter kan worden ontwikkeld en ze zichtbaarder worden.

Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de gemeenten in Haaglanden is opgesteld. Dat gebeurde op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven (D66, cultuur). Zij had de regio’s gevraagd om hun sterke punten op het gebied van cultuur op papier te zetten en ook duidelijk te maken wat ze daar eventueel mee willen gaan doen. Dit zogenaamde regioprofiel is nu klaar.

Volgens de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) heeft het opstellen daarvan niet alleen geleid tot een rapport dat aan de bewindsvrouw is overhandigd; het zorgde er ook voor dat de instellingen en gemeenten meer enthousiast zijn geworden over samenwerking. ‘Er kwam echt nieuwe energie vrij’, stelt hij.



Nauwer samenwerken

De bedoeling is nu dat de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen in drie zogeheten proeftuinen nauwer gaan samenwerken. In de eerste plaats willen ze op zoek naar een breder publiek. Ze willen daarmee andere mensen dan de wat meer traditionele bezoekers trekken. Bovendien hopen ze zo een meer bindende factor in de samenleving te worden. Daarbij kunnen de Haagse cultuurankers – instellingen in de wijken – als voorbeeld dienen. ‘Zo kan je ook echt programmeren mét de wijken,’ aldus Van Asten.

Een tweede kans, of proeftuin, is dat de instellingen veel meer elkaars kracht willen benutten. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen de Hogeschool der Kunsten, de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium en de gemeente Den Haag. Als de hogeschool zich in het in en binnen- en buitenland (bijvoorbeeld op de Dutch Design Week Eindhoven, Art Rotterdam en Salone del Mobile in Milaan) gaat presenteren, gebeurt dat straks ook namens de stad. De bedoeling is dat veel meer instellingen en gemeenten in de toekomst op deze manier gaan samenwerken.



Zee als gemeenschappelijke factor

Van Asten denkt dat dit gaat leiden tot spannende samenwerkingen. Want mensen van diverse instellingen en met diverse achtergronden die elkaar anders niet zo gauw zouden ontmoeten, komen op deze manier in contact met elkaar. Tijdens de gesprekken bleek ook dat veel instellingen en gemeenten de zee als gemeenschappelijke factor zien. ‘Dat bindt ons en dat geldt voor veel meer gemeenten in de regio dan alleen Den Haag,’ aldus de wethouder.

Dat bracht hen op het idee om dit als een soort leidend thema te gaan zien, met Feest aan Zee een beetje als voorbeeld. Daarbij werken namelijk ook veel instellingen onder één vlag. In de toekomst komen er daarom waarschijnlijk veel meer vergelijkbare evenementen onder de titel Festival aan Zee. Van Asten: ‘Dat blijkt een heel sterk idee om ons te verenigen.’ De Haagse wethouder prijst de samenwerking in de regio en de manier waarop het plan tot stand kwam. ‘Wij zijn buren. En we hebben ook heel goede gesprekken gehad,’ vertelt hij. ‘Dit heeft heel goed gewerkt.’



Regioprofiel

Het zogenaamde Regioprofiel is inmiddels aangeboden aan minister Van Engelshoven. Zijn wil in de periode 2021-2024 cultuur in de regio’s versterken, dit plan kan hiervoor een leidraad zijn. Bovendien kunnen de regio’s hiervoor nog een financiële bijdrage krijgen van een ton voor een van die proeftuinen.

LEES OOK: Bezoekers van Scheveningen kunnen Kurhaus 'inkleuren' met piano