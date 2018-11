Oude woningen CO2-neutraal maken te duur voor woningcorporatie

LEIDEN - Een woning uit 1925 van het gas afhalen; makkelijk is het niet. Daar kwam de Leidse woningcorporatie Ons Doel achter. De corporatie heeft een woning uit 1925 in de Tuinstadwijk volledig gasloos gerenoveerd. Het is een pilotproject dat samenhangt met de landelijke opgave die Leiden heeft om de woningen uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te krijgen.

De woning is nu in één klap de duurzaamste woning van Ons Doel: de woning heeft een hoog energielabel en er zijn weinig energiekosten. Dat komt doordat de woning extra geïsoleerd is, zonnepanelen heeft en uitgerust is met een lucht/water-warmtepomp.

De nieuwe bewoners - Mandy Segers en haar vriend - zijn speciaal geselecteerd voor deze pilot, omdat ze al veel met duurzaamheid bezig zijn. Mandy: 'We waren al een tijdje op zoek naar een woning en we zijn er heel blij mee.'



Geschrokken van kosten

Maar het was dus niet zo makkelijk om de woning CO2-neutraal te krijgen. 'Ik vind het erg leuk dat het gelukt is', zegt directeur Christoffel Klap van Ons Doel. 'Maar ik ben wel een beetje geschrokken van de kosten en de hoeveelheid bouwtechnische problemen die we zijn tegengekomen.'

Zo moest één van de installaties bijvoorbeeld via het dak geplaatst worden en kost de cv-installatie 15.000 euro. Ter vergelijking: een normale cv kost 5.000 euro. In totaal kost het de woningcorporatie ongeveer 80.000 euro om een oude woning toekomstbestendig te krijgen. 'En dat is te veel', zegt directeur Klap.



'Te veel huurinkomsten naar overheid'

'Ongeveer een kwart van onze huurinkomsten dragen we af aan de overheid', weet Klap. 'Als wij deze opgave voor 2050 willen realiseren, is dat gewoon te veel. Bovendien zijn we ook afhankelijk van de energiebedrijven. Die moeten er echt voor zorgen dat de elektriciteit groen wordt. Pas dan zijn we in staat om in 2050 CO2-neutraal te zijn met onze woningvoorraad.'

LEES OOK: Mbo-studenten geven advies: 'Zonder ons geen duurzame energiedoelen'