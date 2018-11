Kogel door de kerk: Den Haag krijgt zestig brede trams met lage vloer

DEN HAAG - Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag heeft ingestemd met de aankoop van zestig nieuwe brede trams. In 2024 moeten deze trams de laatste rood-beige trams, die nu nog door de stad rijden, gaan vervangen.

Deze trams rijden nu nog op de lijnen 6, 12 en 16. De afgelopen jaren is een ander deel van deze trams al vervangen door de Avenio. De aanschaf van de nieuwe trams gebeurt door een Europese aanbesteding. Begin 2019 zal deze aanbestedingsprocedure door de HTM in gang worden gezet. De nieuwe trams worden 2,65 meter breed, 35 meter lang en krijgen een lage vloer.

Wethouder Robert van Asten is blij dat de kogel door de kerk is. 'Het is belangrijk dat iedereen in de stad gebruik kan maken van het openbaar vervoer (ov). Deze nieuwe trams zijn vanwege de lage vloer straks ook voor ouders met een kinderwagen en voor mensen in een rolstoel toegankelijk. Daarmee is ons ov voor iedereen beschikbaar', aldus de wethouder.



Meer reizigers in nieuwe tram

Een ander belangrijk voordeel van de nieuw aan te schaffen trams, is volgens de wethouder de hoeveelheid reizigers die in de trams kunnen. Van Asten: 'De komende jaren groeit het bewonersaantal van onze stad fors. Maar er is op de wegen nauwelijks nog plek voor meer auto's. Daarom is het belangrijk dat wij die groei opvangen met het ov en de fiets. Deze nieuwe tram wordt iets breder dan de huidige Avenio en heeft als voordeel dat er dus meer mensen in kunnen.'

Voor de zestig nieuwe trams in 2024 gaan rijden, moet de gemeente een groot deel van de perrons eerst nog rolstoeltoegankelijk maken. Ook moet er op sommige delen het spoor worden vervangen of verplaatst.

