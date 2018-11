Bijzondere graffitikunst te zien in de Binckhorst: 'Dit is een impuls voor Den Haag'

DEN HAAG - De Binckhorst is een bijzondere attractie rijker: de Street Art Route. Deze route leidt bezoekers langs 28 bijzondere plekken op het bedrijventerrein waar artiesten graffiti hebben aangebracht. Initiatiefnemer Martin Wörsdörfer en wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling en Wonen) hebben de eerste routegids deze vrijdag in ontvangst genomen.

'In het boekje staan alle plekken met streetart in de Binckhorst. Achterin zit een mooi kaartje waarmee mensen zelf op ontdekking kunnen gaan', legt Leon Heunders van The Hague Street Art uit.

De graffiti is gemaakt door verschillende nationale en internationale artiesten en duikt op de meest bijzondere plekken op. Dus niet alleen op straat, maar ook in een bidkamer van een begraafplaats, een lobby, een parkeergarage en zelfs in hotelkamers. Voor deze graffitikunst werkte de artiesten samen met The Hague Street Art, de ondernemers, de bedrijven en de gemeente Den Haag.



'Deze streetart is een impuls voor Den Haag'

'Dit is echt een impuls voor Den Haag en zet onze stad op de kaart. Het is gewoon super gaaf', vertelt initiatiefnemer Wörsdörfer. Maar is het niet vreemd dat een Tweede Kamerlid van de VVD met dit plan komt? 'Het past wel bij me. Ook op Scheveningen vind je dit soort prachtige schilderijen. Dat hoort ook echt bij een grote stad. En dat is Den Haag ook.'

'Toen ik hoorde dat de VVD erbij betrokken was, dacht ik wel: tof dat de VVD dat doet. Dat had ik in eerste instantie niet verwacht', zegt Heunders. 'Maar streetart is ook een heel mooi fenomeen om de buurt en de wijk mee op te vrolijken.'



Binckhorst moet 'entree van de stad worden'

De nieuwe kunstroute is onderdeel van een grote aanpak van het bedrijventerrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft al eerder vier ambities neergelegd. Zo moet het gebied 'een entree van de stad worden' met een goede bereikbaarheid, onder andere door de Rotterdamsebaan.

Verder moet de Binckhorst ruimte blijven bieden aan bedrijven zodat de locatie 'een economische factor van betekenis is en blijft'. Het wordt een aantrekkelijk woongebied en de Binckhorst moet een proeftuin worden van duurzaamheid en vergroening.

