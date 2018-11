Deel dit artikel:













'Ik kan onzichtbare krachten activeren, dan valt alles in het voordeel van ADO' John Troost in gesprek met Joop Buyt. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Profeet, positiviteitsgoeroe, soul coach, wat is John Troost eigenlijk niet... Joop Buyt is voor zijn wekelijkse rubriek 'D'r Uit Met Buyt' in Amsterdam belandt, waar hij Troost ontmoet. Volgens eigenzeggen staat Troost in contact met 'de bron'. 'De bron is wat sommige mensen God noemen. Ik noem het zelf de goddelijke bron.'

'Als ADO mij nu inhuurt, winnen ze de komende wedstrijden. Kampioen? Dat kan', aldus Troost in gesprek met Joop Buyt. 'Het is eigenlijk heel makkelijk. Anderhalf uur lang met de spelersgroep een training doen in een gesloten ruimte en dan gaan zij krachten van zichzelf, die onzichtbaar zijn, activeren en dan zitten zij vol hoge energie. En dan valt alles in het voordeel van ADO.' 'Ik heb een paar maanden gewoond in Scheveningen en toen heb ik uitgebreid gesproken met trainer Zeljko Petrovic. De club was toen in financieel zwaar weer en er was allemaal stress. Petrovic gelooft in wat ik doe en hij wilde mij inhuren, zoals heel veel mensen in mij geloven en mij willen inhuren, maar zich schamen. De directie vond dat allemaal gevoelig en wilde dat dus niet.'