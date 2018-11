VVSB-trainer Eric Meijers: 'Winnen helpt beter dan tien dokters'

NOORDWIJKERHOUT - Eric Meijers, de nieuwe trainer van Tweededivisionist VVSB heeft zijn eerste week bij de club erop zitten. Hij sloot zijn eerste dagen af met een 4-1 overwinning op Noordwijk. 'Dat VVSB kan voetballen, dat heb je deze wedstrijd gezien. De eerste signalen zijn dus goed', aldus Meijers.

Eric Meijers maakte afgelopen maandag voor het eerst kennis met zijn nieuwe groep. 'Ik trof een groep aan waarin veel onduidelijkheid heerst. En dan vooral over de manier van voetballen. Ik zit nu nog middenin de persoonlijke gesprekken met de spelers, maar het woord 'onduidelijkheid', wordt wel veel geventileerd. Je kunt je voorstellen dat als je negen keer verliest, dat dat wel iets doet met een groep. En dan moet je proberen het enthousiasme terug te krijgen in de groep. Dat kun je doen door zelf het goede voorbeeld te geven en te zorgen dat je naar voren kunt voetballen. Dat klinkt allemaal mooi, maar uiteindelijk is er maan één medicijn en dat is winnen. Dat helpt beter dan tien dokters'.

De oefen-overwinning op Noordwijk biedt volgens Meijers perspectief om mee verder te gaan. 'In deze groep zit genoeg kwaliteit, de jongens kunnen samen heel goed voetballen. Dat hebben we vanavond laten zien. Ik hoop dat dit gevoel wordt doorgetrokken naar de training van maandag. Dan begint de voorbereiding op de belangrijke wedstrijd tegen Scheveningen. Maar al met al ben ik erg tevreden met mijn eerste week hier bij VVSB'.