Randy Wolters over keeperswissel ADO: 'Zwinkels straalt rust uit'

DEN HAAG - De tegenvallende prestaties van ADO Den Haag, van de laatste vijf competitieduels werd slechts één gewonnen, hebben ADO-coach Fons Groenendijk doen besluiten om in te grijpen. Twee spelers moeten in de wedstrijd tegen AZ op de bank plaatsnemen.

Tom Beugelsdijk is één van de slachtoffers. In TV West Sport reageert zijn voormalig ploeggenoot bij ADO, Randy Wolters op de wijzigingen in de basiself. 'Als je niet speelt vind je de trainer al snel een lul, je wilt nu eenmaal altijd spelen. Maar Tom zal best bij zichzelf te rade gaan of de beslissing terecht is of niet. Hij heeft ook al wat kaarten gepakt hè dit seizoen (acht gele kaarten red.). Als ik vier of vijf wedstrijden slecht speelde dan wist ik zelf wel hoe laat het was'.

Ook keeper Indy Groothuizen zit zondag tegen AZ op de bank, na een aantal ongelukkige optredens in de afgelopen weken. 'De trainer moet wat doen na zo'n reeks wedstrijden', vervolgt Wolters. 'Dus ik begrijp de keeperswissel wel, Zwinkels straalt rust uit en brengt ervaring met zich mee. Indy wordt nu in bescherming genomen door de coach en op de bank gezet, maar ik denk dat hij een fantastische toekomst voor zich heeft'.

Wolters gaat in TV West Sport ook in op het herstel van zijn blessure. De Leidenaar verwacht na de winterstop zijn rentree te kunnen maken bij N.E.C.