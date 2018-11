Deel dit artikel:













ADO-doelman over keeperswissel: 'Het punt is aangebroken en ik ben er klaar voor' ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO-keeper Robert Zwinkels is de nieuwe eerste doelman van de Haagse eredivisionist. De 35-jarige doelman neemt de taken over van Indy Groothuizen, die na mindere wedstrijden naar de bank verwezen wordt. 'Het punt is aangebroken en ik ben er klaar voor', reageert Zwinkels in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ.

De geroutineerde sluitpost kreeg het nieuws woensdag te horen. 'De trainer nam mij even apart en hij vertelde dat de wissel aanstaande was. Ook met de keeperstrainer heb ik nog even gesproken. We moeten er ook niet teveel gewicht aan geven', klinkt hij nuchter. 'Voel je zoiets aankomen? De mogelijkheid is er en daar moet je altijd rekening mee houden. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb hard getraind en ben scherp gebleven. Nu is het punt aangebroken en nu moet ik zorgen dat ik er klaar voor ben en dat ben ik ook', aldus Zwinkels.

Teleurstelling Zwinkels kende vorig seizoen een sterk jaar, maar werd vanwege fysieke klachten en een operatie aan het begin van dit seizoen niet verkozen als eerste doelman. 'Die teleurstelling was er op dat moment en op dit moment is dat weg. Nu ga ik spelen en kan ik met een schone lei beginnen. Dus ja, of het de teleurstelling weghaalt, een beetje wel ja.' LEES OOK: ADO-coach Groenendijk grijpt in: Groothuizen en Beugelsdijk naar de bank