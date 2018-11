Haagse Jihadganger aangehouden op Schiphol

DEN HAAG - De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 23-jarige man uit Den Haag aangehouden die terugkeerde uit het strijdgebied in Syrië. Hij kwam woensdag aan met een vlucht uit Turkijke. Dat meldt het OM (Openbaar Ministerie).

De man werd in 2015 in Den Haag als vermist opgegeven door zijn familie. Zijn familie maakte zich zorgen omdat ze dachten dat de man geradicaliseerd was. Uit onderzoek is gebleken dat de Hagenaar via Turkije naar Syrië is gereisd en zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan deelneming aan een terroristische organisatie.

De 23-jarige stak op 27 oktober de grens tussen Syrië en Turkije weer over, meldt het OM. Hij werd in vreemdelingendetentie geplaatst in afwachting van zijn uitzetting naar Nederland. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de man twee weken vast blijft zitten in Nederland.

