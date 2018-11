Verdachte brand parkeergarage Dedemsvaartweg: 'Voelt alsof zaak nooit eindigt'

DEN HAAG - Er zal nog extra onderzoek worden gedaan naar camerabeelden in de strafzaak tegen de Poolse man die wordt verdacht van brandstichting in een parkeergarage onder een flat aan de Dedemsvaartweg in Den Haag. Dat heeft de Haagse rechtbank vrijdag op verzoek van de advocaat besloten tijdens een tweede voorlopige zitting.

Mirosiwa M. (46) ontkent schuldig te zijn aan de brandstichting die op 5 februari dit jaar plaatsvond. Zijn zaak zal pas in januari inhoudelijk worden behandeld.

Bij de brand, die rond vier uur ’s nachts ontstond, gingen een auto en een scooter in vlammen op. Bewoners van de flats boven de parkeergarage moesten eventjes hun huis uit, de vrieskou in. Eerder, op 2 augustus 2017, zou de Pool al eens hebben geprobeerd om brand te stichten in dezelfde garage. Daarnaast verdenkt het OM de man van bedreiging van een landgenote en stalking van een ander slachtoffer.



Problemen groeien hem boven het hoofd

De verdachte zit al negen maanden in voorarrest vast. Zijn advocate vroeg de rechtbank vrijdag of hij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak buiten de celdeuren mocht afwachten. Dan zou hij weer kunnen gaan werken om zo zijn 130.000 euro aan schulden af te lossen. Ook maakt M. zich volgens de advocate enorme zorgen om zijn gezin, hij wil voor ze zorgen. Via zijn tolk liet de man weten dat de problemen hem boven het hoofd groeien. Dat gezegd hebbende werd het de Pool zichtbaar te veel in de zittingszaal. 'Het voelt alsof deze zaak nooit eindigt.'

'Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt', zo reageerde de officier van justitie op het verzoek om voorlopige vrijlating. De aanklager is namelijk bang dat de Pool de benen neemt. Ook de rechtbank wees het verzoek van de advocaat om die reden af, ook omdat er nog vrees voor herhaling zou bestaan. Daarop stond de man boos op van zijn stoel. Terwijl hij werd weggevoerd naar zijn cel, schreeuwde en schold hij naar de rechtbank.

Op 11 januari wordt de zaak voortgezet.

