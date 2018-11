Nieuwe nier voor Jamai: 'Ik pak vanaf nu de draad weer op'

SCHOONHOVEN - Zanger Jamai Loman heeft zeven weken geleden een niertransplantatie ondergaan. De Schoonhovenaar kreeg de nier van zijn zwager. 'Iedereen bedankt voor alle lieve berichten en support in de afgelopen maanden', schrijft hij vrijdag op Instagram.

Jamai vertelde in juni op NPO Radio2 dat hij nierpatiënt was geworden en aan de nierdialyse moest. 'Ik hield een beetje vocht vast. Mensen zeiden tegen me: 'Wat heb jij een dikke kop'", vertelde Loman tegen presentator Ruud de Wild. Na controle in het ziekenhuis bleken zijn nieren nauwelijks meer te werken.

Loman moest dialyseren, wat betekent dat met een kunstnier het bloed buiten het lichaam om wordt gezuiverd. Tegelijkertijd ging hij op zoek naar een goede donor. En die werd gevonden: zijn zwager was een match. Zeven weken geleden werd de zanger met succes geopereerd, schrijft hij.



Lieve zwager

Jamai bedankt het medisch personeel van de Amsterdamse ziekenhuizen waar hij werd behandeld. 'Maar bovenal mijn lieve zwager die zijn nier heeft gegeven.' Jamai is weer klaar voor de toekomst: 'Ik pak vanaf nu de draad weer op en ben ontzettend happy!'