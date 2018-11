Geld voor vervoer van gewonde in wild levende Haagse dieren

DEN HAAG - Er komt structureel geld voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren in Den Haag. Een amendement van de Partij voor de Dieren is bij de begrotingsbehandeling aangenomen.

In het Haagse coalitieakkoord is beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. In de begroting was er volgens de Partij voor de Dieren alleen niks terug te vinden over een structurele financiële bijdrage voor de dierenambulance. Uiteindelijk heeft het college besloten het PvdD-amendement dat de vergoeding regelde, toch te omarmen. Hiermee wordt voor het eerst structureel het vervoer van gewonde in het wild levende dieren vergoed.

Gemeenteraadslid Robin Smit is blij met het besluit. 'Haagse wilde dieren raken onder andere gewond in de openbare ruimte door tramleidingen of zwerfvuil op straat of in sloten. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze dieren te helpen en met deze tegemoetkoming reikt het college de dierenambulance de helpende hand.' Het gaat volgens Smit om een bedrag van 50.000 euro per jaar voor een periode van 4 jaar.

