Uitbreiding betaald parkeren Transvaal teruggedraaid

DEN HAAG - Per 1 januari 2019 vervalt het betaald parkeren op dinsdag en donderdag overdag in delen van Transvaal en het westelijk deel van de Schilderswijk in Den Haag. Het gaat dan om de niet-marktdagen. Dit heeft het college besloten.

De uitbreiding van het betaald parkeren werd op 1 november 2017 ingevoerd. Overdag op marktdagen en in de avonduren blijft er wel betaald parkeren in dit gebied. Ondernemers en bewoners worden de komende tijd geïnformeerd over de verandering, laat de gemeente weten.

Ook worden de parkeerautomaten opnieuw ingesteld en komen er nieuwe borden op straat om de bewoners te attenderen op de naderende verandering. Er is al jaren gesteggel om het parkeren rondom de Haagse markt.



'Geweldig nieuws'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat het betaald parkeren op niet-marktdagen wordt teruggedraaid per 1 januari 2019. Jelle Meinesz, woordvoerder verkeer van de partij in de Haagse gemeenteraad: 'Dit is geweldig nieuws, voor zowel ondernemers als bewoners rondom de Haagse Markt. We hebben hiervoor hard geknokt en dit uitonderhandeld in het coalitieakkoord met VVD, D66 en Groenlinks.'

