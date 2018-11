Deel dit artikel:













Voetbalsters zetten grote stap naar WK De Oranjevrouwen vieren hun zege op Zwitserland. Foto ANP

DEN HAAG - De Nederlandse voetbalsters hebben het eerste duel met Zwitserland in de finale van de play-offs om een WK-ticket met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman zegevierde in de uitverkochte Galgenwaard met 3-0 en zette daarmee een grote stap richting de mondiale eindronde van volgend jaar in Frankrijk.

Bij de return dinsdag in Schaffhausen kan Oranje zich voor de tweede keer op rij plaatsen voor het WK. Sherida Spitse opende kort na rust de score in Utrecht uit een vrije trap.



Lieke Martens tekende twintig minuten voor tijd voor de tweede treffer en Vivianne Miedema schoot de 3-0 binnen, na een sterke actie van de Haagse invalster Lineth Beerensteyn.



Jackie Groenen viel in de tweede helft uit met een enkelblessure. De voetbalsters debuteerden op het vorige WK, in 2015 in Canada. LEES OOK: Sarina Wiegman blij met moeilijke keuzes bij Oranje Leeuwinnen: 'Alleen maar fijn'