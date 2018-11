Red Bull Knock Out: Finale zwaarste strandrace begonnen op Scheveningen

DEN HAAG - Duizend motorrijders zijn zaterdagochtend op Scheveningen begonnen aan de Red Bull Knock Out. Dit evenement wordt ook wel gezien als de zwaarste strandrace ter wereld, waarbij de motorcrossers tegen de natuurlijke elementen van de zee, het mulle strand en het opkomend tij moeten strijden.

De deelnemers hebben zaterdagochtend een kwalificatieronde gereden die een uur duurde. De 750 snelste crossers hebben zich geplaatst zich voor de finale op zaterdagmiddag. Deze finale begint om 13.30 uur en duurt maar liefst twee uur. Dat is lang, want een normale motorcrosswedstrijd duurt zo'n 35 minuten.

Tijdens deze zesde editie van de Red Bull Knock Out doen 91 motorcrossers uit Zuid-Holland mee. Zij rijden over een motorcrossbaan met een lengte van 4,5 kilometer. In totaal werd hiervoor in een week tijd 80.000 kubieke meter zand verschoven om de negentien bochten en veertien jumps te maken. En wie denkt dat het evenement alleen mannen trekt, heeft het mis:











Scheuren over Haagse grachten

Stuntcoureur Robbie Maddison doet ook mee met de motorcrosswedstrijd op het Scheveningse strand. Vorige maand scheurde hij met zijn motor over het water van de Haagse grachten. Dit deed hij voor de opname van een promofilm voor de Red Bull Knock Out.

