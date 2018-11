Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geflitst! Geen bekeuring maar vragenlijst Archief | Foto: John van der Tol

REGIO - Wie volgende week op de A12 bij Zoetermeer of op de A4 bij Delft-Zuid rijdt, heeft de kans te worden 'geflitst'. Niet voor te hard rijden maar vanwege een onderzoek van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder wil meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen op de autosnelwegen in de Randstad.

Camera's langs de wegen zullen de kentekens van voorbijrijdende auto's registeren. Een week later krijgen de automobilisten dan een brief in de bus: niet met een bekeuring maar met de vraag mee te doen aan een digitale enquête. De enquête moet informatie opleveren over hoeveel verkeer er over de weg rijdt en de herkomst en bestemming van de personenauto's. Aan de automobilisten wordt onder andere gevraagd wanneer ze reizen, hoe ze omgaan met files en hoe ze proberen de reis efficiënter te laten verlopen. Ook wordt er aan de bestuurders gevraagd waar ze hun reisinformatie vandaan halen.

Privacy gegarandeerd De dagen waarop 'geflitst' gaat worden zijn dinsdag 13 november en donderdag 15 november. Het onderzoek wordt gedaan op 38 meetlocaties in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De verkregen adresgegevens van automobilisten worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. De resultaten van het onderzoek wil Rijkswaterstaat gebruiken om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. De uitslag van het onderzoek wordt in juli 2019 bekend. LEES OOK: Kilometers snelweg lijken verdwenen, hoe kan dat?