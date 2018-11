Hijs Hokij verliest ijshockeykraker van Herentals

DEN HAAG - De ijshockyers van Hijs Hokij hebben in de BeNe League een ware titanenstijd met 8-7 verloren van het Belgische Herentals. Na drie keer twintig minuten stond het 7-7 in de Haagse Uithof en een overtime moest de beslissing brengen. Die ging naar de tegenstander uit het buurland.

De mannen uit Den Haag kwamen met 5-1 achter en moesten werken aan een comeback. De Haagse sporters kwamen terug tot 5-4, maar zagen daarna Herentals weer weglopen. In de slotminuut kwam de equipe uit de hofstad alsnog langzij door een goal van Raymond van der Schuit.

Overtime moest de beslissing brengen in de kraker. Dat deed Kyle Brothers namens de zuiderburen, waarmee hij een hattrick voltooide. De Belgen staan door de overwinning tweede in de poule. Hijs Hokij zevende van de twaalf. Al was dit wel voor de mannen van coach Cris Eimers pas de eerste wedstrijd in de poule.