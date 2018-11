Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NAM hervat boorwerkzaamheden Molenslag De boortoren bij Molenslag in Monster is tijdelijk stilgelegd | Foto: WOS

MONSTER - De NAM is zaterdag weer begonnen met boren op de boorlocatie aan het Molenslag in Monster. Volgens mediapartner WOS is het bedrijf tot deze beslissing gekomen in overleg met de gemeente Westland en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

Een aantal weken geleden werden de werkzaamheden stilgelegd na klachten van omwonenden over stank en trillingen. De NAM werkt bij Molenslag aan het dichten van een lekkende gasput, waaruit vroeger gas werd gewonnen. De stankoverlast werd veroorzaakt door dieselgeneratoren op de boorlocatie. Die generatoren zijn inmiddels zo ver mogelijk van de huizen geplaatst en daarbij is de schoorsteen verhoogd. Toch wil de NAM snel van die generatoren af. 'Wij blijven achter de schermen hard werken aan het elektrificeren van de boortoren', aldus de maatschappij tegen mediapartner WOS. 'Zodra de locatie op elektriciteit draait, zijn de generatoren in de huidige opstelling niet meer nodig en kunnen deze ook niet meer voor overlast zorgen. Er blijft nog wel een generator achter als noodstroomvoorziening.' LEES OOK: Omwonenden boorlocatie Molenslag krijgen 1.500 euro van de NAM