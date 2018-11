ADO-aanvoerder Meijers: 'Zwinkels staat er als het moet'

DEN HAAG - 'De keeperswissel doet niet zo heel veel met de verdediging', zegt ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers. Al zei hij er genuanceerd achteraan: 'Ik zit met zowel Indy Groothuizen als Robert Zwinkels in het team. De keuze is gemaakt. Zwinkels heeft bewezen dat hij er staat als het moet.'

Dat deed Zwinkels al eerder. In het seizoen 2016/2017 nam hij de basisplaats van de Litouwse doelman Ernestas Šetkus over. Meijers weet dat nog goed. 'Er kwam meer rust. Dat heeft Zwinkels.'

'De wijzigingen in de basiself van de keeper en Tom Beugelsdijk zijn besproken', zegt Meijers. Op de vraag of de wissels effect gaan hebben zeg de aanvoerder vervolgens: 'Dat durf ik niet te zeggen. Al wil ik daar ook geen eerlijk antwoord op geven. Maar er moest iets gebeuren en hij (Groenendijk red.) gaat voor andere jongens kiezen'



Meijers heeft vaker lastigere periodes meegemaakt bij ADO

Trainer Fons Groenendijk zei dat dit één van de lastigste periode is sinds hij bij ADO in dienst is. Meijers die al sinds 2012 bij de residentieclub rondloopt heeft wel meer meegemaakt. Al beaamt hij wel dat het niet goed gaat. 'Het zijn lastige weken', zegt de aanvoerder. 'Weinig punten, veel tegendoelpunten. Maar als ik het vergelijk met voorgaande seizoenen dan valt het mee.'

Vrijdag was oud-ADO Den Haag-aanvaller Randy Wolters te gast bij Omroep West Sport. Hij sprak er onder andere over dat Tom Beugelsdijk geen basisplaats meer heeft. Zo zei de Leidenaar: 'Als je niet speelt, vind je de trainer al snel een lul, je wilt nu eenmaal altijd spelen. Maar Tom zal best bij zichzelf te rade gaan of de beslissing terecht is of niet. Hij heeft ook al wat kaarten gepakt hè dit seizoen (acht gele kaarten red.). Als ik vier of vijf wedstrijden slecht speelde dan wist ik zelf wel hoe laat het was'.