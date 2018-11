Deel dit artikel:













HBS na doelpuntrijke eerste helft onderuit bij koploper TEC HBS-trainer Marcel Koning | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - HBS heeft het inhaalduel tegen TEC met 3-2 verloren. In Tiel vielen alle doelpunten voor rust. HBS staat na elf wedstrijden op een gedeelde veertiende plek. TEC is de nieuwe lijstaanvoerder in de derde divisie.

Na twee minuten ging HBS al aan de leiding in de stad van Flipje. Een afstandschot van Berend Kaster vloog het Gelderse doel in. Vijf minuten later was het alweer gelijk omdat oud-FC Groningen aanvaller Serhat Koç doel trof. TEC breidde daarna de score uit naar een marge van twee. Vlak voor rust bepaalde WIllem Six de eindstand op 3-2. De wedstrijd was in eerste instantie op 7 oktober ingepland. Toen vierde HBS echter het 125-jarige jubileum. Op verzoek van de Haagse club werd het duel verplaats naar het inhaalweekend. Scoreverloop TEC - HBS: 3-2 (3-2)

0-1 Kaster

1-1 Koç

2-1 De Windt

3-1 Koç

3-2 Six