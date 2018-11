Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hornbach even ontruimd: 'Er hangt een rotte eierenlucht' De Hornbach in Ypenburg is ontruimd vanwege een vreemde lucht | Foto: Omroep West Ambulance voor de Hornbach | Foto: Omroep West

DEN HAAG - In Den Haag is zaterdagmiddag de Hornbach enige tijd ontruimd geweest. Klanten en medewerkers roken een vreemde lucht in de bouwmarkt aan de Singel in Ypenburg. Een getuige spreekt van 'een rotte eierenlucht'. De boosdoener bleek een lekkende accu van een electrische kar te zijn.

'Een aantal medewerkers had lichte klachten zoals duizeligheid', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Die zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance.' De accu die lekte veroorzaakte deze vieze geur, 'maar er is geen gevaar geweest voor de mensen, alleen een vieze stank', aldus de woordvoerder. Alle klanten van de bouwgigant zijn naar huis gegaan. 'Dat veroorzaakte nog een kleine verkeersopstopping', aldus een weggestuurde klant. Tekst loopt door na Tweet.



Rond 16.00 uur kon de winkel weer gewoon open. 'Er zijn weer gezellig allemaal mensen aan het winkelen', vertelt een opgelucht personeelslid.

Rond 16.00 uur kon de winkel weer gewoon open. 'Er zijn weer gezellig allemaal mensen aan het winkelen', vertelt een opgelucht personeelslid.