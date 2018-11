Deel dit artikel:













Hornbach ontruimd: 'Er hangt een rotte eierenlucht' De Hornbach in Ypenburg is ontruimd vanwege een vreemde lucht | Foto: Omroep West Ambulance voor de Hornbach | Foto: Omroep West

DEN HAAG - In Den Haag is zaterdagmiddag de Hornbach ontruimd. Er zou een vreemde lucht in de bouwmarkt aan de Singel in Ypenburg hangen. Een getuige spreekt van 'een rotte eierenlucht'.

Meerdere ambulances staan bij de bouwmarkt. Ook is er een wagen van de brandweer. Wat er precies aan de hand is, is nog onbekend.