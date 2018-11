Eigenaar ADO Den Haag: 'Onze aandelen zijn niet te koop’

DEN HAAG - 'Onze aandelen zijn niet te koop', zegt United Vansen in een persverklaring. De persverklaring van het Chinese bedrijf dat eigenaar is van ADO Den Haag, komt nadat magazine Voetbal International meldde dat Richard de Mos in december een bezoek brengt aan China. Daar zou de Haagse wethouder van Sport aan United Vansen mededelen dat er een groep Haagse investeerders is, die de aandelen wil overnemen.

Vrijdag gaf ADO Den Haag bij monde van algemeen directeur Mattijs Manders al aan dat het verhaal van het voetbalweekblad 'onzin' is. Ook vanuit het Haagse stadhuis kwam het bericht dat het artikel van Voetbal International 'grote onzin' is.



Het bedrijf uit China zegt: 'als grootste aandeelhouder van ADO Den Haag kunnen we melden dat we nooit aan een verkoop hebben gedacht. De afgelopen twee jaar hebben we er alles aan gedaan om de relatie tussen club, stad en onszelf te verbeteren en we zijn er trots op dat ADO Den Haag er beter voor staat dan ooit tevoren. Wij willen niet dat deze gezonde ontwikkeling negatief wordt beïnvloed.'



United Vansen wil De Mos steunen in China

Ook zegt Vansen dat het De Mos met alle egards zal ontvangen. Het Chinese bedrijf laat weten: 'Wij zijn vereerd om wethouder Richard de Mos te ontvangen in Beijing. Via ADO Den Haag hebben we begrepen dat De Mos graag hulp wil tijdens zijn reis door China, begin december. Wij zijn blij om hem daarbij te helpen. We zien het als een eerste stap, die al veel eerder had moeten worden gezet, om ADO Den Haag te gebruiken bij het verbeteren van zakelijke relaties en om mogelijke projecten te onderzoeken tussen de stad Den Haag en China.'

LEES OOK: Randy Wolters over keeperswissel ADO: 'Zwinkels straalt rust uit'