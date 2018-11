Politie zoekt slachtoffer zware mishandeling; hij lag op de grond en werd geschopt

DEN HAAG - De politie is in Den Haag op zoek naar het slachtoffer en de daders van een zware mishandeling op de kruising van het Veluweplein, met de Schalk Burgerstraat en de Hoefkade. De mishandeling is gefilmd. Op de film is te zien hoe twee mannen het slachtoffer dat op de grond ligt hard schoppen.

Aan de mishandeling is het een en ander vooraf gegaan, schrijft de politie. Kort na 2.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag kregen agenten de melding dat er in een woning aan de Marktweg een ruit was ingegooid. De melder hoorde glasgerinkel en belde direct de politie. Daarna besloot de melder te gaan kijken wat er was gebeurd.

De melder zag dat er een man bij het kapotte raam stond, die vervolgens wegrende terwijl hij werd achtervolgd door twee andere mannen. Op het Veluweplein haalden de twee achtervolgers de man in. Er volgde een handgemeen tussen de drie, waarbij een van de mannen met een steekvoorwerp de twee andere mannen bedreigde. Vervolgens sloegen en schopten de twee mannen het slachtoffer dat op de grond lag. De melder was getuige van dit incident en filmde het. Tekst loopt door na video

Let op: Beelden kunnen schokkend zijn.



Toen de politie op het Veluweplein kwam, waren de drie mannen verdwenen. Het enige wat was achtergebleven was een steekwapen. De eigenaar van de woning waar het raam was ingegooid, wilde kort na het incident geen aangifte doen van het voorval, aldus de politie. De politie is op zoek naar het slachtoffer van de mishandeling en de twee verdachten.