Delfte Noa (13) tweede van de wereld bij World Cup Freerunnen

DELFT - Noa Diorgina Man is 13 jaar, maar kwam zaterdag toch bij de vrouwen uit tijdens de World Cup Freerunnen in Zweden. De Delftse wist daar zilver te behalen.

Sinds 2012 doet Noa aan Freerunnen. Ze traint meer dan 15 uur per week. Noa is in 2018 Nederlands Kampioen geworden bij de dames en deed nu voor de eerste keer aan een internationale wedstrijd mee.

Vrijdag wist Noa zich al voor de finale te plaatsen door bij de laatste zes te eindigen. Tijdens de World Cup in Zweden streden 16 dames uit 14 verschillende landen.

Een voorbeeld van Noa in actie.