Basketballers ZZ Leiden zijn ongeslagen status kwijt na verlies tegen Landstede Maurice Watson Jr. van ZZ Leiden torent boven Kevin Bleeker van Landstede Basketbal Zwolle uit | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - In een thuiswedstrijd tegen Landstede heeft ZZ Leiden voor het eerst dit seizoen een nederlaag geleden.Het werd 82-87 voor de ploeg uit Zwolle. De voorgaande vier competitiewedstrijden werden door de Leidse ploeg allemaal in winst omgezet. Tegenstander Landstede is nog wel ongeslagen in The Dutch Basketball League en daardoor koploper.

Na het eerste kwart stond het 24-24 in de Vijf Meihal. Halverwege de wedstrijd prijkte er zelfs een 46-45 stand voor de Leidenaren op het scorebord. Deze voorsprong konden de basketballers niet vasthouden. In het derde kwart gaf de ploeg uit Overijssel gas (15-23). Daarmee had de huidige koploper in de Nederlandse basketbalcompetitie een gat gecreërd dat groot genoeg was om de overwinning binnen te slepen. In het laatste kwart werd het nog wel 21-19 voor de Leidenaren. De Zwollenaren trokken in de totaalstand met 82-87 aan het langste eind. LEES OOK: ZZ Leiden wint sinds dertig maanden weer eens in Den Bosch