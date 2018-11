Deel dit artikel:













Katwijk-aanvoerder Robbert Susan: 'Jan Zoutman maakt een sterke indruk' Foto: Orange Pictures

KATWIJK - 'Jan Zoutman maakt momenteel een hele sterke indruk', zegt Katwijk-aanvoerder Robbert Susan over zijn nieuwe trainer. Om daarna zijn lofrede te vervolgen: 'Hij is duidelijk en rechtlijnig. Er staat gelijk iemand. Hij laat merken dat hij de baas is. Hij gaat ook met iedereen in gesprek. Dan rijdt hij naar een speler thuis toe of naar zijn werk. Vervolgens praat hij met ze over hun privésituatie, maar ook over het spelletje.'

'Een hectische periode', noemt Susan de maand oktober. In het begin van die herfstmaand nam de regerend kampioen bij de amateurs afscheid van trainer Jack van den Berg. Technisch manager Cees Bruinink stond vervolgens een paar weken voor de groep. Uiteindelijk nam Jan Zoutman het roer over bij de Katwijkse voetbalclub. 'Bruinink heeft het fantastisch opgepakt', zegt de aanvoerder daarover. Omdat er dit weekend bijna niet wordt gevoetbald in de top van het amateurvoetbal is er zondagavond om 20.00 uur een speciale uitzending van Omroep West Sport. Met Robbert Susan (Katwijk), Wilfred van Leeuwen (Rijnsburgse Boys), John Blok (Scheveningen) en Frans van Niel (VVSB) wordt er teruggekeken op de seizoenstart van de vier tweede divisieclubs. Daarnaast blikken de vier heren vooruit op wat de rest van de competitie nog brengt.