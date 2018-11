Driehonderd Scheveningse vissers herdacht die tijdens Eerste Wereldoorlog omkwamen

Historicus Bas Kromhout spreekt bij het vissersmonument over het nut van de herdenking | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Bij het vissersmonument worden de ruim driehonderd Scheveningse vissers die zijn overleden tijdens de Eerste Wereldoorlog herdacht. Met speeches en een minuut stilte wordt er stilgestaan bij de slachtoffers. Zondagochtend om 11.00 uur is het precies honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan het mondiale conflict.

De Scheveningse vissers kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog op verschillende manieren om het leven. De vissersboten voeren tegen zeemijnen aan of een torpedo doorboorde een schip tijdens de zogeheten onbeperkte duikbotenoorlog.

Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Hierdoor kon ons land naar zowel Duitsland als Groot-Britannië exporteren en konden vissers gedurende de oorlogsjaren vrij vissen in de zee. Alhoewel dat niet zonder risico was, zoals de vele doden laten zien.

