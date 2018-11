Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Agenten lossen burenruzie op door IKEA-kastje in elkaar te zetten De wijkagent zet het IKEA-kastje in elkaar | Foto: Twitter Uzi Oz

DEN HAAG - Twee wijkagenten in Rijswijk hebben zaterdag op een bijzondere manier een burenruzie opgelost. Na een oproep bleek tijdens het huisbezoek dat de ruzie was ontstaan tijdens het in elkaar zetten van een IKEA-kastje. Reden voor de agenten om een handige helpende hand te bieden.

Wijkagenten Uzi Oz en Martien de Brabander twijfelden geen moment en boden aan om het kastje in elkaar te zetten. 'De dames lukte het niet helemaal, dus heeft wijkagent Martien maar even de hulp verleend aan hen die dat nodig hebben', tweet Oz. De wijkagent laat weten dat ook dit soort hulp erbij hoort. 'Moet kunnen', schrijft hij op Twitter. Wie denkt dat de wijkagenten nu voor elk klusje in huis ingehuurd kunnen worden, heeft het mis. De mannen krijgen inmiddels meerdere verzoeken binnen om te helpen bij klusjes in huis, maar dat aanbod slaan de agenten vriendelijk af. 'Sorry, het was eenmalig!' zegt Oz. Wel geeft hij nog een tip mee: 'Vraag het eens aan uw eigen wijkagent.'

LEES OOK: Wijkagent samen met voedselbank op zoek naar broodbeleg voor kinderen