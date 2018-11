Deel dit artikel:













N206 in beide richtingen afgesloten door ongeval Het ongeval op de N206 | Foto: Regio 15

KATWIJK - De N206 is tussen Katwijk en Leiden in beide richtingen afgesloten na een ongeval. Er vond rond 11.15 uur een botsing plaats tussen twee auto's ter hoogte van de Oude Broekweg. Zeker één persoon raakte bekneld en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Andere slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel onderzocht. Hoe lang het oponthoud nog duurt is niet duidelijk. De verkeersongevallendienst doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.