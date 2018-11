Deel dit artikel:













Scheveningen-trainer John Blok: 'Overtuigd dat we onszelf veilig spelen' Scheveningen-trainer John Blok | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - 'In februari gaan we kijken waar we staan', zei Scheveningen-trainer John Blok. De ploeg staat nu voorlaatste in de tweede divisie. 'We leven nu van wedstrijd tot wedstrijd', is de verklaring van de ervaren coach. Maar, zo besluit hij: 'Ik ben er van overtuigd dat we ons veilig spelen.'

De seizoensstart is dus niet rooskleurig voor de ploeg van Blok. 'Enigszins teleurstellend', noemt hij het. 'Maar', klinkt het genuanceerd. 'We zijn niet weggespeeld. Alleen de resultaten vallen tegen. Ik had wel op iets meer punten gerekend.' Soms zie je de lage ranking terug in het spel van Scheveningen. 'Dan gaan de kopjes even hangen', beaamt Blok. 'Als je je lekker voelt gaat het meer vanzelf. Nu moeten we iets meer nadenken.'





Omdat er dit weekend bijna niet wordt gevoetbald in de top van het amateurvoetbal is er zondagavond om 20.00 uur een speciale uitzending van Omroep West Sport. Met Robbert Susan (Katwijk), Wilfred van Leeuwen (Rijnsburgse Boys), John Blok (Scheveningen) en Frans van Niel (VVSB) wordt er teruggekeken op de seizoenstart van de vier tweede divisieclubs. Daarnaast blikken de vier heren vooruit op wat de rest van de competitie nog brengt.