LIVEBLOG: Wat kan een vernieuwd ADO Den Haag tegen AZ? ADO-trainer Fons Groenendijk. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag neemt het in speelronde 12 van de eredivisie op tegen AZ. De ploeg uit Alkmaar van voormalig ADO-trainer John van den Brom staat achtste, maar heeft slechts drie punten meer dan de Hagenaars. Bij ADO zijn er vier wijzigingen ten opzichte van de 3-0 nederlaag bij FC Utrecht. Alles over ADO - AZ is te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.