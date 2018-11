Deel dit artikel:













Auto belandt in het water bij de Goudse Poort Auto in de sloot op de Goudse Poort | Foto: AS Media

GOUDA - Een auto is zondag bij de Goudse Poort in Gouda in de sloot beland. De bestuurster van de auto kon zelf uit de auto klimmen en raakte niet gewond.

Volgens de politie is de combinatie van regen en herfstblaadjes de mogelijke oorzaak van de glijpartij. De vrouw was niet onder invloed van drank of drugs en na een check in de ambulance mocht ze weer naar huis.