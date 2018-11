ADO Den Haag legt het af tegen armoedig AZ

AZ is de zesde club op rij waartegen ADO-spits Tomas Necid niet heeft gescoord. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Ondanks vier wijzigingen in de basisopstelling heeft ADO Den Haag ook geen punten overgehouden aan de ontmoeting met een armoedig spelend AZ. In het Cars Jeans Stadion hadden de bezoekers uit Alkmaar aan één treffer van Guus Til genoeg om zondag te zegevieren: 0-1.

ADO is er niet in geslaagd weg te komen van de onderste plaatsen in de eredivisie. Het elftal van trainer Fons Groenendijk won maar één van de laatste acht gespeelde competitiewedstrijden en heeft na 12 wedstrijden 12 punten. Excelsior (ook 12 punten), PEC Zwolle (11), FC Groningen (10), De Graafschap (10) en NAC Breda (8) doen het voorlopig slechter.

Groenendijk greep na de nederlaag van vorige week bij FC Utrecht (3-0) in. Eerste keeper Indy Groothuizen, die blunderde bij het openingsdoelpunt in Utrecht, maakte plaats voor tweede doelman Robert Zwinkels. Ook centrale verdediger Tom Beugelsdijk bleef buiten het basisteam.



Geen enkel schot op doel

In de eerste helft gebeurde er vrijwel niets. Beide ploegen schoten geen enkele keer op doel. Na rust viel er wat meer te beleven in Den Haag. Na een vrije trap stond Guus Til, op aangeven van Pantelis Hatzidiakos, op de juiste plaats om de bal in het doel te tikken.

Kort daarna liet Oussama Idrissi na om de 0-2 te maken. ADO voerde in de slotfase wel de druk op. Invaller Erik Falkenburg was in de 70ste minuut dicht bij de gelijkmaker, maar de bal ging net naast.

Scoreverloop ADO Den Haag - AZ 0-1 (0-0): 50' 0-1 Til

ADO Den Haag: Zwinkels; Troupée, N. Kuipers, Kanon, B. Kuipers; Malone, El Khayati, Immers; Hooi (78' Lorenzen), Necid (59' Falkenburg), Goossens (61' Goppel)

AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjö, Til, Maher; Gudmundsson (67' Rotariu), Seuntjens (79' Van Rhijn), Idrissi

Gele kaarten: N. Kuipers, B. Kuipers, Immers (ADO Den Haag), Gudmundsson (AZ)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Higler

Toeschouwers: 12.717 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)