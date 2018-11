Herfstdip zit ADO dwars: 'Maar de punten komen wel'

DEN HAAG - Half oktober braken voor ADO Den Haag de zogenaamde 'sla-je-slag-weken' aan, waarin het linkerrijtje lonkte voor de formatie van Fons Groenendijk. Een kleine maand later is de harde realiteit dat de staartclubs juist dichterbij zijn gekomen. 'Dit mag je gerust een herftdip noemen', erkent de coach.

Ondanks de thuisnederlaag tegen AZ (0-1) zondag is Nasser El Khayati optimistisch. Organisatorisch vond hij het namelijk goed staan bij ADO. 'Dit smaakt naar meer', meent de middenvelder. We moeten dit wel vasthouden.'

'We hebben best kansen gehad, we hadden hier niet hoeven verliezen', verklaart invaller Erik Falkenburg. 'Het is een beetje een gek gevoel, want op zich denk ik dat we prima onze rug hebben gerecht. Maar het was helaas te weinig.'



Goals ingeleverd

In de laatste vier duels pakte ADO welgeteld één punt. 'We moeten wel het realisme blijven zien', aldus Groenendijk. 'Het blijkt dat we het nodige aan goals hebben ingeleverd. We moeten gewoon voor elk punt knokken, tot we erbij neervallen.'

Nog maar twee punten staat ADO boven de denkbeeldige degradatiestreep. El Khayati: 'Dat is wel het laatste waar we mee bezig moeten zijn. Het is nog steeds vroeg. Laten we focussen op beter spelen en beter staan, dan komen de punten wel.'

