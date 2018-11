West Wekker: Renovatie sluis Leidschendam bijna klaar en 'duurzame post'

REGIO - Goedemorgen! Voor veel kinderen begint vandaag het aftellen, want nog vijf nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas weer aan in talloze dorpen en steden. In Leidschendam is het extra spannend, want daar wordt momenteel onderhoud gepleegd aan de sluis. De komende week moet er hard worden gewerkt om alles op tijd af te krijgen voor aankomende zaterdag. In Den Haag komt vandaag iets anders aan: een pakketje duurzame post! Dit is de West Wekker!

* In het Rijn-Schiekanaal tussen Voorschoten en Den Haag ligt de Sluis Leidschendam. Dat is die bekende monumentale sluis met de puntdeuren. Op 8 oktober zijn renovatiewerkzaamheden aan de sluis gestart. Er wordt gewerkt aan de draaipunten van de sluisdeuren en aan het metselwerk en hardsteen van de sluiswanden en -hoofden. Ook wordt het houten dek van de noordelijke brug vervangen. Deze week wordt er nog hard doorgewerkt, want aankomende zaterdag moet alles klaar zijn voor de intocht van Sinterklaas.

* De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren neemt vandaag in museum COMM in Den Haag een 'groen' postpakket in ontvangst. Den Haag, Delft en nog 23 andere Nederlandse steden willen in 2025 een volledig uitstootvrije binnenstad. Postbezorgers willen het goede voorbeeld geven door vandaag pakketjes rond te brengen op fietsen en electrische bakfietsen. Ze fietsen langs enkele toeristische high lights in de stad en eindigen in COMM, waar zij een duurzaam pakket overhandigen aan de wethouder.

Het weer: het is vandaag bewolkt en regenachtig. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Koud is het niet: ongeveer 12 graden.

* Sport verbroedert, dat wist je natuurlijk allang. Maar sport helpt ook tegen eenzaamheid. 22 ouderen van verpleeghuizen in de Haagse regio gingen gisteren naar ADO Den Haag. Het was een actie die eenzame ouderen voor even uit isolement moest halen. Het gaat om een kwetsbare groep ouderen, die moeite heeft met de hoge stadiontrappen. Daarom konden zij de wedstrijd volgen vanaf een geweldige plek: de skybox!

Vanavond op TV West de eerste aflevering van de nieuwe serie 'Johan Gaat Nat'. Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water. In deze zesdelige reeks verdiept Johan Overdevest zich in verschillende aspecten van waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent het voor ons dagelijks leven?