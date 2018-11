Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wedstrijden ADO worden ingezet tegen eenzaamheid Eenzame ouderen volgen de wedstrijd ADO-AZ | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Twee-en-twintig ouderen van verpleeghuizen in Den Haag en omstreken hadden zondag een bijzonder uitstapje. Ze waren uitgenodigd door de stichting Met Senioren naar ADO, om de wedstrijd van ADO tegen AZ bij te wonen. De actie is bedoeld om eenzame ouderen even uit hun isolement te halen.

Helaas was ADO-AZ niet de meest opwindende wedstrijd om te volgen. De voetballers van trainer Fons Groenendijk gingen met 0-1 onderuit. Toch vinden de meeste ouderen het helemaal geweldig, want door omstandigheden komt een bezoek aan het voetbalstadion er niet meer van. Initiatiefnemer Jeroen Workum is dan ook blij dat hij deze mensen een leuke middag kan bezorgen: De trappen zijn te hoog voor deze kwetsbare ouderen. Het begint koud te worden. En daarom is zo'n skybox een hele goede plek om die mensen een hele fantastische middag te geven.'