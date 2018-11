Deel dit artikel:













Rijnsburgse Boys-coach Wilfred van Leeuwen: 'Ranglijst interesseert me niet' Rijnsburgse Boys viert een treffer tegen Barendrecht. (Foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Na elf speelronden staat Rijnsburgse Boys zevende in de tweede divisie. Er had misschien wel iets meer in gezeten voor de 'Uien', maar trainer Wilfred van Leeuwen waakt voor 'supporterspraat'. Zijn analyse: 'We maken langzaam stapjes en we gaan de goede kant op.'

'Het is makkelijk om te zeggen: we staan tweede met het aantal doelpunten vóór en twee-na-laatste qua tegengoals', vervolgt hij. 'Als je kijkt naar het spel dat we op de mat leggen, bijvoorbeeld afgelopen zaterdag, dan kun je daar best wel tevreden over zijn.' En die zevende plek dan? 'Dat is ook weer praat van de buitenwacht. De ranglijst telt pas na 34 wedstrijden, dus die interesseert me niet. Dat zien we aan het eind van de rit wel.' Omdat er dit weekend bijna niet wordt gevoetbald in de top van het amateurvoetbal, is er zondagavond om 20.00 uur een speciale uitzending van TV West Sport. Met Robbert Susan (Katwijk), Wilfred van Leeuwen (Rijnsburgse Boys), John Blok (Scheveningen) en Frans van Niel (VVSB) wordt er teruggekeken op de seizoenstart van de vier tweede divisieclubs. Daarnaast blikken de vier heren vooruit op wat de rest van de competitie nog brengt. LEES OOK: Spiernaakte streaker: 'Dit was mijn eerste voetbalwedstrijd, weer eens wat anders'