Bekijk de mooiste goals van Katwijk, Rijnsburgse Boys, Scheveningen en VVSB Katwijk viert de overwinning bij GVVV. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Het seizoen in de tweede divisie is nog maar elf speelronden oud, maar we hebben al behoorlijk wat beauty's gezien. Gezamenlijk hebben Katwijk (19), Rijnsburgse Boys (27), Scheveningen (15) en VVSB (16) tot nu toe 77 doelpunten gemaakt. Bekijk hier een compilatie van de mooiste treffers.