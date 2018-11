Deel dit artikel:













Brug eiland Koudenhoorn Warmond beschadigd na 'harde knal' Foto: Birds Events Pictures

WARMOND - In Warmond is zondagavond de brug bij het recreatie-eiland Koudenhoorn beschadigd, nadat er een harde knal is gehoord. Het gebied rond de brug is afgezet met linten. Politie en brandweer zijn ter plekke om onderzoek te doen. Volgens ooggetuigen is er zwaar vuurwerk afgestoken, maar de politie kan dit nog niet bevestigen.

Volgens nieuwssite De Teyding zou er een gat van 20 centimeter in de brug zijn geslagen en zijn er restanten gevonden van een pijpbom. Het eiland in Warmond wordt al langere tijd geteisterd door overlastgevende jongeren. Op 4 november raakte de bewoner van een woonboot gewond nadat er illegaal vuurwerk ontplofte op zijn boot in de gemeentehaven. Ook zijn er al veel vernielingen gepleegd en is er een samenscholingsverbod van kracht. Afgelopen donderdag ging de gemeenteraad akkoord met een aanpassing van de algemene plaatselijke verordening, ofwel de apv. Dat betekent dat er nieuwe regels komen om de jongerenoverlast tegen te gaan. Zo staat er nu in de apv een ankerverbod, is het verboden om te overnachten op en rond het eiland, zijn er regels opgenomen die het alcoholgebruik aan banden moet leggen en mogen ambtenaren niet worden uitgejouwd.