Marit Bouwmeester gaat uitdaging aan met verstandelijk beperkte Joost (40)

VOORBURG - Ze heeft de afgelopen jaren korte metten gemaakt met al haar concurrenten, maar toch durft Joost (40) de uitdaging aan te gaan met olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester uit Voorburg. Rijden mag hij niet vanwege zijn verstandelijke beperking, varen wél.

'Ik was wel even zenuwachtig, maar het is me gelukt om die zenuwen weg te toveren', zegt Joost met een stralende lach. Hij geniet zichtbaar op de Kralingse Plas in Rotterdam, het decor voor deze 'challenge' van Special Olympics Nederland in het kader van de campagne #PlayUnified.

'Het was heel gaaf', benadrukt Bouwmeester. Ze ziet de boot van Joost wel een keer omvallen. 'Of ik schrok? Nee, dat niet', reageert hij. 'Ik was gewoon positief bezig, om de boot weer overeind te krijgen.'

