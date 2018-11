Kostbare vleugel verhuist op een spectaculaire wijze uit appartement

DELFT - Hoe krijg je een piano van ruim twee meter lang uit een appartement op de 16e verdieping? Dat doe je met een van de hoogste mobiele kranen die er zijn. In Delft wordt aankomende woensdag een kostbare Bechstein-vleugel op spectaculaire wijze uit een flat getakeld. De vleugel wordt geschonken aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF).

Van boven naar beneden moet de vleugel een afstand van zestig meter afleggen. Een gespecialiseerd verhuisbedrijf gaat de klus klaren. Barry Dik van Griffioen Transport noemt de klus ‘gigantisch’: ‘Vleugels verhuizen is ons dagelijks werk, maar zo spectaculair hebben wij het nog niet eerder meegemaakt. Een van de hoogste mobiele kranen met opzet wordt ingezet. We moeten namelijk een hoogte van 54 meter overbruggen over een afstand van 57 meter.’





Volgens het verhuisbedrijf is dit de eerste keer in de tachtig jaar dat het bedrijf bestaat dat er zo'n hoge kraan wordt ingezet. 'Dit is een van de hoogste kranen in Europa'. De flat waar de vleugel wordt uitgehaald, is in de loop der jaren zodanig veranderd dat we het nu zo moeten doen.'

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds





Het NMF is het grootste muziekinstrumentenfonds ter wereld. Met de collectie die 33 miljoen euro waard is, werd al aan meer dan 2500 muzikanten een instrument geleend in de afgelopen 30 jaar. Voor het fonds, dat volledig afhankelijk is van schenkingen en donaties, is de piano erg welkom.

Manon Veenendaal (NMF): ‘De vleugel is een nalatenschap die wordt geschonken door de familie. We hebben een aantal vleugels in de collectie maar dit is een heel bijzondere. Bechstein is een topmerk. En dit is een gezonde, goed onderhouden vleugel en zal geleend worden aan een getalenteerde student. Omdat het zulke dure instrumenten zijn kunnen zij die vaak niet zelf betalen.'

