Curator heeft handelsnaam ‘De Westland Kros’ verkocht

WESTLAND - De curator in het faillissement van Experience Express Productions BV heeft de handelsnaam 'De Westland Kros' kunnen verkopen. Dat meldt mediapartner WOS. Inclusief het logo en de domeinnaam levert dit 4.500 euro (exclusief btw) op, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van mr. Wim van Meegdenburg. Er staan ten name van Experience Express Productions nu nog vorderingen open tot een totaalbedrag van ruim 145.000 euro.

Het bedrijf achter De Westland Kros kwam in augustus in de problemen, doordat er veel minder bezoekers bij het festival kwamen dan verwacht. Dit ondanks publiektrekkers dit jaar als De Kromme Jongen, Nielson, Miss Montreals en Kensington. Bovendien werd dit jaar het vijfjarig jubileum gevierd van het typische Westlandse evenement.

'Volgens het bestuur van de vennootschap is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat de bezoekersaantallen van het evenement van afgelopen jaar erg tegenvielen. Daardoor werd de door de vennootschap geprognosticeerde omzet niet behaald en bleek de vennootschap niet meer in staat om haar schuldeisers te voldoen', schrijft Van Meegdenburg. Hij doet hier nog verder onderzoek naar.



Omzet nog onbekend

Wat de omzet van het evenement dit jaar en in 2017 is geweest, moet de boekhouder nog aan de curator laten weten. In 2015 was de omzet ruim 546.000 euro en werd er quitte gespeeld. In 2016 was de omzet ruim 612.000 euro en werd een winst van welgeteld twee euro geboekt, zo blijkt uit het verslag.

LEES OOK: Bedrijf achter Westland Kros failliet verklaard