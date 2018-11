Cameratoezicht twee weken verlengd na ontploffing in Warmond

Het gat in de Koudenhoornbrug is inmiddels gedicht | Foto: Omroep West

WARMOND - Het cameratoezicht dat onlangs werd ingesteld in het gebied rondom de gemeentehaven in Warmond, wordt met twee weken verlengd. Dat laat burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen weten. Sinds vorige week dinsdag hangen er camera's in het gebied rondom de haven en geldt er een samenscholingsverbod.

Directe aanleiding voor de verlenging van het cameratoezicht is een ontploffing zondagavond bij het recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond. Het kunststofdek van de Koudenhoornbrug raakte daarbij beschadigd. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de explosie veroorzaakt heeft. De politie doet buurtonderzoek en gaat na of er bruikbare camerabeelden en of er getuigen zijn.

'Uiteraard versterkt dit de zorgen die er al zijn over de overlast op Koudenhoorn en de zorgen die we vorige week nog deelden tijdens een bewonersavond', aldus burgemeester Carla Breuer. 'Gemeente, politie en Openbaar Ministerie beoordelen dagelijks de in te zetten maatregelen. Alle maatregelen die in ons vermogen liggen, passen we toe.’



Samenscholingsverbod rondom gemeentehaven

De camera's werden vorige week opgehangen, nadat de eigenaar van een woonboot gewond raakte bij een ontploffing op zijn boot. Volgens de politie werd de explosie veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Een paar weken eerder werden de autoruiten van de man ingeslagen.

Het cameratoezicht werd ingesteld voor twee weken, maar maandag werd besloten dit te verlengen tot in ieder geval 4 december. Ook geldt er sindsdien een samenscholingsverbod voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dat verbod geldt veertien dagen. Minimaal twee dagen voor afloop van de periode wordt het verbod geëvalueerd. Daarna kan de burgemeester besluiten tot verlenging.



Onrust in Warmond

Het recreatie-gebied Koudenhoorn in Warmond wordt al langere tijd geteisterd door overlastgevende jongeren. De overlast zou bestaan uit ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling. Voor de zomer kreeg aan aantal personen een gebiedsverbod. Na het aflopen van die gebiedsverboden werd het weer onrustig. Zo kwamen er begin september weer meldingen binnen over overlast van personen die in het gebied in bootjes verbleven.

Afgelopen donderdag ging de gemeenteraad akkoord met een aanpassing van de algemene plaatselijke verordering, ofwel de apv. Dat betekent dat er nieuwe regels komen om de jongerenoverlast tegen te gaan. De apv wordt woensdag gepubliceerd, daarna treedt de verordening officieel in werking en kan vanaf donderdag worden opgetreden.

