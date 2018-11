Deel dit artikel:













Drie dagen geen treinen tussen Leiden en Schiphol Foto: John van der Tol

REGIO - Wil je komend weekend vanuit onze regio met de trein naar Schiphol? Houd er dan rekening mee dat het vliegveld minder goed bereikbaar is, vanwege werkzaamheden aan het spoor. Van vrijdag tot en met zondag rijden er alleen bussen tussen Leiden en Schiphol. Zaterdag is de luchthaven helemaal niet per trein bereikbaar.

ProRail voert komend weekend werkzaamheden uit rond Schiphol. Ook op andere plekken in het land wordt gewerkt aan het spoor. Daarom geldt op diverse trajecten een aangepaste dienstregeling. Dat betekent dat er minder treinen rijden, reizigers moeten omreizen en mogelijk een extra overstap hebben. Zondag rijden er tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en Hoofddorp wel weer treinen. Maar op de trajecten Leiden - Schiphol en Amsterdam Sloterdijk - Schiphol moet reizigers dan nog steeds met de bus. De Intercity direct rijdt het hele weekend niet tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam. LEES OOK: Onbekend wanneer onbewaakte spoorwegovergangen Zuid-Holland sluiten