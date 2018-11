Digitale beweegmuur moet kinderen weer aan het bewegen krijgen

DEN HAAG - Hoe krijg je beeldschermkinderen of gehandicapte ouderen de bank af? Jonge kinderen, maar ook ouderen en mensen met een beperking krijgen steeds minder beweging. Dat heeft voor de hele maatschappij grote gevolgen. Bij de Haagse Hogeschool zinnen ze op nieuwe manieren om mensen op de juiste manier in beweging te krijgen. Zo werd daar deze week een nieuwe gadget in gebruik genomen: de Beweegmuur.

Want, spelenderwijs bewegen is toch het leukst. Zo is er een spel op de muur dat een soort dartbord vormt, waarop je zoveel mogelijk punten moet scoren door een bal er tegenaan te gooien. 'Juist door zo'n game-element, maar je kan er ook muziek mee maken en punten mee verdienen, hopen we dat ze beter leren bewegen', vertelt Sanne de Vries, lector van de Haagse Hogeschool.

Dankzij de beamer en de computer in de rand, werkt de muur als een soort touchscreen. 'Het is eigenlijk een heel groot schilderijframe waar sensoren in zitten die registreren of er een bal, een hand of iets anders op een bepaalde plek komt', legt De Vries uit. 'Dat wordt teruggekoppeld naar de computer. Er wordt dan dus een game geprojecteerd met een beamer die eigenlijk elke school wel heeft.'



Ook voor revalidatie

Omdat gebruikers heel makkelijk nieuwe toepassingen kunnen aanbrengen zijn de mogelijkheden onbeperkt. 'We denken ook aan het combineren van leren en bewegen, dus bijvoorbeeld rekensommen op een leuke manier doen' aldus De Vries. 'Er zit ook een spel in dat je landen leert kennen, dus aardrijkskundelessen kan je er ook op doen.'

Tot nu toe gelden de uitgelegde spellen vooral voor basisschoolleerlingen. 'Maar, het is ook heel denkbaar dat we het voor revalidatiedoeleinden kunnen gebruiken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten', vertelt De Vries. 'Hierdoor worden de oefeningen, die vaak best saai zijn, veel leuker.'

