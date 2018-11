Brandweermannen redden moeder en twee jonge kinderen in Detroit: 'Het is gewoon ons werk'

'Het is onze 'core business' om mensen te redden' vertelt Sander. Voor de tweede keer ging hij naar Detroit. De eerste keer in 2015 en dit keer samen met collega en goede vriend Ricardo. 'Spookstad' Detroit is wat branden betreft de hoofdstad van de wereld.

Nergens anders ontstaan er zo veel branden als in de voormalige auto-industriestad. De uitgelezen plek om ervaring op te doen. Sander: 'Er komen brandweermannen uit de hele wereld. Zelfs uit New York gaan er collega's naar Detroit.' Tekst loopt door na foto.



Wassenaarse brandweerman Sander voor brandweerauto | Privéfoto

Devil's Night

De avond voor het Amerikaanse feest Halloween wordt ook wel 'Devil’s Night' genoemd. Ofwel; er wordt veel in de fik gestoken. Meer dan normaal. Er worden op zo'n avond tientallen branden gemeld. Sander: 'We kregen wederom een melding van een woningbrand en onderweg hoorden we dat er kinderen in het huis waren. Dan begint de adrenaline wel te stijgen.' Eenmaal ter plaatse rende Sander naar het brandende huis om de doorgang vrij te maken voor een collega met een baby in zijn armen. Daarna werd nog een kind naar buiten gedragen door een andere brandweerman. Vervolgens gingen de Wassenaarse brandweermannen zelf naar binnen.

Sander: 'Door de dikke rook zie je niets en iedereen die naar buiten komt is buiten bewustzijn.' De twee gingen het huis binnen en ontdekten een kind van 4 misschien 5 jaar oud, dat ze naar buiten droegen. Waarop Sander nog een keer het huis inging met een Amerikaanse collega. Ze vonden een kleine vrouw, die ze eerst aanzagen voor een kind. Het bleek de moeder van de kinderen te zijn.



'Part of the job'

Vlak voor de terugkeer naar Nederland bezochten Sander en Ricardo nog het ziekenhuis. Moeder en kinderen leven nog en zijn onder behandeling. Sander: 'Ik stuurde maandag nog een berichtje om te kijken hoe het met ze gaat. Vaak is het zo dat er altijd wel iemand overlijdt als een heel gezin in een brandend huis is.'

Tekst loopt door na foto.



Brandweerauto's in Detroit | Privéfoto

Dat de heldendaden in Detroit gewaardeerd worden is zeker. De bevelvoerder van de brandweerkazerne daar, draagt Sander zelfs voor een onderscheiding voor. Iets dat gebruikelijk is in de Verenigde Staten in dit soort situaties. Of hij deze krijgt is nog de vraag omdat hij geen Amerikaan is. Maar intussen is het werk in Nederland gewoon weer opgepakt en draaien de mannen weer diensten in de regio Haaglanden. Er is veel aandacht voor hun verhaal, de telefoon staat roodgloeiend bij Sander. Hij blijft er zelf nuchter onder. 'Het is voor ons gewoon. Het werk gaat gewoon door. Maar ik ga zeker nog voor de derde keer naar Detroit'.

