Coachen met paarden: het paard als ultieme spiegel

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Veel mensen met problemen bezoeken wel eens een coach. Hoe ga ik om met mijn dominante schoonmoeder? Hoe kom ik beter voor mezelf op? En andere lastige vragen des levens. Sommige coaches gebruiken een paard bij die sessies. Zo ook de Voorburgse Sirpa van der Steen.

'Een paard heeft geen last van zijn gedachten. Hij voelt heel goed hoe jij je voelt en spiegelt dat,' aldus Sirpa. De Voorburgse coacht mensen gewoon 1 op 1, maar als dat nodig is, gebruikt ze speciaal getrainde paarden.

Nadat de hulpvraag van klant Adam Schalkers is besproken, wordt paard Esbi uit haar box gehaald en gaan paard, coach en klant de paardenbak in. Adam wil graag beter om leren gaan met stress.



Heel vertrouwd

Na 1,5 uur is Adam duidelijk onder de indruk. 'Het voelt heel vertrouwd met het paard. Wat zo bijzonder is dat het paard stress heeft, als ik stress heb en ze ontspannen is wanneer ik dat ben. Dat is een soort spiegel voor je eigen gevoelens.'

