16- en 17-jarigen willen discotheken en kroegen Noordwijk weer in

NOORDWIJK - Jongeren onder de 18 jaar moeten weer worden toegelaten in Noordwijkse discotheken en kroegen. Dat vindt een groep jongeren uit de Bollenstreek. Ze zijn een petitie gestart nadat de burgemeester anderhalve week geleden besloot om hard op te treden tegen discotheken die 16- en 17-jarigen toelaten. De petitie is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend en werd maandagmiddag aangeboden aan de burgemeester.

Nina van Leeuwen (16) en Vera Bouwmeester (17) stonden anderhalve week geleden vreemd te kijken toen ze opeens geen kroegen op de Noordwijkse Grent meer in kwamen. 'We hadden ons helemaal voorbereid voor het uitgaan, maar we werden gewoon geweigerd bij alle clubs en naar huis gestuurd. Dat vonden we heel jammer', zegt de 16-jarige Nina van Leeuwen uit Noordwijkerhout. 'Ik was heel boos toen we niet binnenkwamen, ik dacht: we moeten hier wat aan doen. Daarom ben ik een petitie begonnen. We willen kunnen blijven uitgaan en niet thuis blijven.'



Van de Noordwijkse burgemeester Jan Rijpstra mogen 16- en 17-jarigen niet meer naar binnen, omdat hij van de politie te horen kreeg dat veel jongeren van deze leeftijd ondanks het alcoholverbod toch dronken op de Grent liepen. 'Als je in het politierapport leest dat er jongeren laveloos dronken op straat worden aangetroffen, dan denk je: hoe is dat mogelijk? Dan is er iets goed fout.'



Handhaven op oudere leeftijdsgrens

Er moest volgens hem iets gebeuren en daarom besloot hij vanaf begin november streng te handhaven op de oudere leeftijdsgrens. 'Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: ouders, jeugd zelf, ondernemers en ook van de gemeente.'

Voor horecaondernemer Nico van der Spek van The Champ viel het besluit rauw op zijn dak. 'Ik snap dat de burgemeester verontruste ouders probeert voor te zijn, maar dit is heel drastische maatregel, er zijn misschien wel andere mogelijkheden.'





Polsbandje zou oplossing kunnen zijn

Zo denkt hij aan een algemeen systeem, waarbij jongeren een polsbandje krijgen als ze nog geen 18 zijn. Ook Vera en Nina zien dat wel zitten. Want ook als ze niet mogen drinken, willen ze nog graag komen. 'Voor mij is dat echt geen enkel probleem, ik kan het ook naar mijn zin hebben zonder alcohol', zegt Nina. Vera vult haar aan: 'Dansen en nieuwe mensen ontmoeten is superleuk, dat kun je ook zonder alcohol doen.'

Vera hoopt dat ze de maatregel van de burgemeester nog kan terugdraaien door de petitie. 'We hopen dat we elk weekend op vrijdag en zaterdag uit kunnen gaan en dat de normale openingstijden ook gelden voor ons. Ook willen we kunnen kiezen naar welke club we gaan.' Ze wil graag meedenken aan een oplossing. 'Zodat iedereen blij is.'

De burgemeester wil met de jongeren in gesprek over een oplossing.





LEES OOK: Minderjarigen lopen tegen de lamp als ze alcohol willen scoren in kroeg