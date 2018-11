Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oesterzwammen en riet, een goede combinatie voor isolatie Still WOS

DEN HAAG - Het wortelstelsel van oesterzwammen en rietbalen zijn ideale restproducten om isolatie te maken voor de bouw. Daarmee wordt een proef gehouden in The New Farm in Den Haag. Drie partijen werken daarin samen: het Hoogheemraadschap van Delfland, het bedrijf De Haagse Zwam en de Haagse startup Fungalogic.

Het Hoogheemraadschap heeft in de waterbergingen veel riet staan dat jaarlijks wordt gemaaid. In totaal 300 ton per jaar. Als je het riet in zakken stopt en daaraan een bepaalde schimmel toevoegt, groeien daar oesterzwammen uit. Het wortelstelsel van de zwam wordt mycelium genoemd en dat zorgt ervoor dat het riet als massa isoleert en brandwerend is. De oesterzwammen worden in winkels verkocht en het afval wordt verwerkt als isolatiemateriaal. Als alles volgens plan verloopt, hopen de ontwikkelaars eind 2019 aan de eerste grootschalige projecten te kunnen beginnen. LEES OOK: Glow-in-the-dark-paddenstoelen te zien in Leidse Hortus